Παραιτήθηκε από σερβιτόρα, παράτησε το κολέγιο και βγάζει 35.000 το μήνα (pics & vids)

Η ζωή μερικές φορές θέλει να ρισκάρεις... Αν μάλιστα πάρεις το σωστό, τότε μπορεί να έρθουν τα πάνω-κάτω και όλα να αλλάξουν στην καθημερινότητά σου.

Αυτό ισχύει και στην περίπτωση της Kaya Corbridge από το Lancashire.

How do you like your eggs in the morning ? pic.twitter.com/axYnV4PsjA — Kaya (@hempresskc) February 16, 2020

Η 23χρονη σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο του Λιντς, δουλεύοντας παράλληλα ως σερβιτόρα, αλλά δεν ήταν και τόσο ικανοποιημένη από την ζωή της.

Had a lovely month in Thailand now I’m buzzin round cambodia catch me if you can x x pic.twitter.com/6fEvqaY8kG — Kaya (@hempresskc) January 28, 2020

Έτσι, αποφάσισε να ρισκάρει, ψάχνοντας για κάτι καλύτερο.

Roses are red, violets are passive, wicked wicked, junglist massive pic.twitter.com/yHhrVULh8S — Kaya (@hempresskc) February 14, 2020

Τι έκανε; Σταμάτησε από το Κολέγιο και άρχισε να πουλάει φωτογραφίες της στο ΟnlyFans.

Can’t remember the last 24 hours but I have these pics ://// pic.twitter.com/l70SET3wZd — Kaya (@hempresskc) January 21, 2020

«Ποτέ δεν πίστευα οτι θα αλλάξει την ζωή μου. Την πρώτη μου χρονιά έβγαλα 305.000 ευρώ, αλλά πλέον έχω φτάσει στο σημείο να βγάζω 35.000 ευρώ το μήνα», είπε η νεαρή που πουλάει κάθε είδους φωτογραφίες της μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας.

«Πάντα είχα ένα άγχος για τα λεφτά, καθώς οι γονείς μου δεν ήταν πλούσιοι. Ακόμα με θυμάμαι να κλαίω επειδή χάλασε το λάμπτοπ μου και δεν είχε λεφτά να το φτιάξω.

Someone cheer me up pic.twitter.com/gn4CNb6CyA — Kaya (@hempresskc) January 8, 2020

Τον πρώτο μήνα έβγαλα περίπου 10.000 ευρώ», συμπλήρωσε.