Ακύρωσε τον γάμο της με φάντασμα επειδή ήταν άτακτο και έπινε αλκοόλ (vid)

Μια κοπέλα επρόκειτο να παντρευτεί ένα φάντασμα, αλλά τελικά ακύρωσε τον γάμο γιατί -όπως υποστήριξε- ήταν άτακτο, αφού έπινε αλκοόλ και έκανε χρήση ναρκωτικών.

Η Amethyst Realm επρόκειτο να παντρευτεί με το φάντασμα Ray αλλά τελικά το μετάνιωσε, αφού όπως είπε, ήταν εξαφανισμένο.

Η κοπέλα μιλώντας σε πρωινή εκπομπή είπε πως «Τώρα, έχουμε κλείσει το γάμο. Τα πήγαινε πολύ καλά μέχρι να πάμε διακοπές, δηλαδή τον περασμένο Μάιο αλλά μετά άλλαξε εντελώς».

Ο παρουσιαστής προσπαθούσε να συγκρατηθεί για να μην γελάσει, ενώ η παρουσιάστρια την ρώτησε με ποιον τρόπο έχει αλλάξει το φάντασμα.

'It was going really well until we went on holiday ... and then he completely changed'

After Amethyst met and fell in love with ghost Ray, they’ve now decided to part ways after he began acting oddly.

Watch the full chat on the ITV Hub https://t.co/Q7IV485mUn pic.twitter.com/sLkpArOkUr

