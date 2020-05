Ηθοποιός του «Game of Thrones» έγινε ντελιβεράς λόγω κορονοϊού (pic)

Ο Μάικλ Κόντρον, ο ηθοποιός που γνωρίσαμε μέσα από το ρόλο του Μπόουεν Μαρς της Νυχτερινής Φρουράς στο Game of Thrones, περνάει την καραντίνα δουλεύοντας ως διανομέας για το online κατάστημα Asda.

Τώρα που ο κορονοϊός έχει παγώσει κάθε κινηματογραφική, τηλεοπτική και θεατρική παραγωγή, ο Κόντρον σκέφτηκε ότι κάπως πρέπει να βγάλει τα προς το ζην αλλά και να γεμίσει το χρόνο του.

Έτσι ξεκίνησε να δουλεύει ως διανομέας σε γειτονιές του Μπέλφαστ όπου ζει για το Asda, όπου μπορεί κανείς να παραγγείλει online τρόφιμα, ρούχα, είδη σπιτιού, κ.ά.

Ο 42χρονος φαίνεται ότι έχει ενθουσιαστεί πολύ με τη νέα του εργασία την οποία δηλώνει ότι σκοπεύει να κρατήσει ως part-time απασχόληση ακόμα και όταν τελειώσει η καραντίνα και ο ιδιος επιστρέψει στην υποκριτική.

«Ο καθένας μας καλείται να παίξει ένα ρόλο αυτή την εποχή. Ο κόσμος τώρα πρέπει να εκτιμήσει τη σκληρή δουλειά που κάνουν όλοι», ανέφερε στο Belfast Live για την δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε όλοι εξαιτίας τους κορονοϊού.

Ο Κόντρον εξήγησε πώς έπιασε δουλειά στο Asda: «Ένας φίλος μου με ενημέρωσε ότι το Asda ψάχνει κόσμο να δουλέψει κι έτσι επικοινώνησα. Πήγα, πήρα την δουλειά και μου αρέσει πολύ. Σε αυτή μπορώ να συνεχίσω να συναναστρέφομαι με κόσμο, όπως και στο θέατρο. Ψυχολογικά μου έκανε καλό και συνεχίζει να μου κάνει, ενώ με κρατάει και σε φόρμα».

Last delivery of the night and possibly the nicest woman I’ve ever met, Ms. Wang.

Told me how thankful she is for what we’re all out here doing and gave me a handful of masks “because we’re doing a dangerous job”. Was thrilled. So Nice#EssentialWorkers #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/0Kn3uut1jz

— Michael Condron (@BelfastMikey) April 20, 2020