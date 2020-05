«Η Μάρλεν νιώθει Σωσώ Παπαδήμα στην τοποθεσία MasterChef»: Πανηγύρι στο Twitter (pics)

Πολλές ήταν οι «φαρμακερές» ατάκες, οι «μονομαχίες» και οι… αποκαλύψεις των παικτών την Δευτέρα (4/5) στο MasterChef.

Άλλωστε στο φετινό ριάλιτι, οι συμπάθειες αλλά κυρίως οι αντιπάθειες μεταξύ των διαγωνιζόμενων είναι αρκετές.

Όλα αυτά δεν μένουν ασχολίαστα από τους χρήστες του Twitter οι οποίοι τρολάρουν με επικές αναρτήσεις.

Στο επεισόδιο της Δευτέρας το ενδιαφέρον μονοπώλησε η «κόντρα» Μαρίας- Μάρλεν, οι ισχυρισμοί της Κατερίνας πως η βίγκαν Ντέμη τρώει στις 3 τη νύχτα σαλάμια και τυριά, αλλά και η συνταγή που είπε ο Δημήτρης στην Μαρία η οποία παρουσίασε ένα πιάτο που άρεσε πολύ στους κριτές.

I need your lover like the sunshine και στο καπάκι σοκερντέ και ντου και ντου και ντε και ού...

τέτοιες αλλαγές ούτε το ράδιο Πόλις στη Λάρισα δεν έκανε στα καλά του! #MasterChefGR #MasterChef

— Guilty as charged (@Zizellos) May 4, 2020