Ένας ελεύθερος ρινόκερος διασφαλίζει πως όλοι μένουν σπίτια τους (pics)

Με το ένα τρίτο του κόσμου που κατοικεί στην γη να είναι υπό περιορισμό, οι αρχές έχουν αναλάβει την τήρηση των μέτρων.

Την αποστολή αυτή την έχει αναλάβει κυρίως η αστυνομία, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έχει εμπλακεί και ο στρατός.

Στο Νεπάλ όμως, βρέθηκε ένας όχι και τόσο συνηθισμένος τρόπος, προκειμένου να μένει σπίτια του ο κόσμος.

Ένας ρινόκερος λοιπόν κυκλοφορεί ελεύθερος στους δρόμους, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να τρέχουν να κρυφτούν μόλις τον βλέπουν.

So this #rhino thought to take things in his own hand. Went for an inspection. Btw rhino venturing out from forest happens a lot, even without lockdown. Forward. pic.twitter.com/Ck1sft3Emb

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) April 6, 2020