Γυπαετός σε καραντίνα έστειλε με drone το τηλέφωνό του στην απέναντι κοπέλα (vid)

Είσαι σε καραντίνα σπίτι και βλέπεις σε μια βεράντα ένα κορίτσι που σου κάνει βρε αδερφέ κλικ, αλλά δεν μπορείς να κάνεις κάτι λόγω κορονοϊού;

Υπάρχει λύση.

Μια λύση που μας την έδειξαν δύο νεαροί. Μια λύση που βρέθηκε με ένα απλό drone. Αρχικά το αγόρι έκανε μέσω του drone το καμάκι του και αφού στέφθηκε με επιτυχία είχαν και το πρώτο τους ραντεβού. Όχι όπως θα το ήθελαν, αλλά από το τίποτα κάτι ήταν και αυτό.

This is what dating in quarantine looks like

IG: jermcohen pic.twitter.com/wptW06vKDE

