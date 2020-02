Το xHamster προσφέρει δωρεάν το συνδρομητικό πακέτο του στις περιοχές με κοροναϊό

Ο κοροναϊός έχει αρχίσει να εξαπλώνεται επικίνδυνα και η ιστοσελίδα ερωτικού περιεχομένου xHamster, προσφέρει δωρεάν το συνδρομητικό, premium πακέτο της σε όσες περιοχές του πλανήτη έχουν πληγεί από τον COVID-19.

Όπως ανακοίνωσε επίσημα ο ίδιος ο αντιπρόεδρος της εν λόγω ιστοσελίδας, Alex Hawkins, οι κάτοικοι των πόλεων που είναι σε καραντίνα θα μπορούν να παραμείνουν ασφαλείς χρησιμοποιώντας το xHamster, αντί να αναζητούν το σεξ.

«Το xHamster ενθαρρύνει τους ανθρώπους των περιοχών που έχουν πληγεί να μείνουν μέσα… Ο πιο εύκολος τρόπος για να μην εξαπλωθεί ο ιός, είναι να αποφύγουμε την άμεση επαφή με άλλους ανθρώπους, και σε αυτό το πορνό μπορεί να βοηθήσει», ανέφερε ο Hawkins.

Στην ανάρτηση στο twitter αναφέρεται μεταξύ άλλων «επειδή η κρεβατοκάμαρά σας είναι ο ασφαλέστερος χώρος τώρα».

To the residents of the following regions affected by #Coronavirius outbreak — we're giving away free access to xHamster Premium. Because it's safer in your bedroom now. https://t.co/3nBzLlfCLX pic.twitter.com/HPTGLCdIAX

— xHamster (@xhamstercom) February 25, 2020