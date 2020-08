Η Βίκυ Χατζηβασιλείου παραμένει στο OPEN, μετά τη συμμετοχή της στο «Just The 2 Of Us» κι όπως ενημέρωσε το κανάλι, θα αναλάβει νέα εκπομπή στο prime times.

Η ανακοίνωση

«Η Βίκυ Χατζηβασιλείου στο OPEN

Η Βίκυ Χατζηβασιλείου εντάσσεται στο δυναμικό του OPEN.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια, που εδώ και χρόνια εμπιστεύεται το τηλεοπτικό κοινό για να μοιράζεται τις πιο προσωπικές του στιγμές, έρχεται να ενισχύσει το prime time του OPEN με μια νέα εκπομπή με δυνατές ιστορίες, συναίσθημα και συγκίνηση.

Το OPEN καλωσορίζει τη Βίκυ Χατζηβασιλείου και της εύχεται κάθε επιτυχία».