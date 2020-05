Άσπα Τσίνα: Ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το «J2US»

Η Άσπα Τσίνα ήταν ένα από τα πρόσωπα που συζητήθηκαν πολύ, στην διάρκεια της παρουσίας της στο «J2US», που ήταν «ζευγάρι» με τον Μάριο Πρίαμο.

Το «ταξίδι» τους, όμως, στο παιχνίδι τραγουδιού έφτασε στο τέλος του, αφού η ίδια ανακοίνωσε την αποχώρησή της, επικαλούμενη λόγους υγείας.

Όπως ανέφερε στο λογαριασμό της στο instagram:

«Η διασφάλιση της υγείας μου είναι νούμερο ένα όχι μόνο για μένα αλλά και για όσους με αγαπούν. Έτσι αποφάσισα να ακούσω τη γιατρό μου και να ξεκουραστώ γιατί ο οργανισμός μου είναι καταπονημένος. Αποφάσισα να αποχωρήσω από το Just the 2 of us και το αυριανό επεισόδιο θα είναι το τελευταίο που θα με δείτε. Δε θέλω να ανησυχήσετε για μένα αλλά ως καρκινοπαθής που σέβεται τον εαυτό του, δεν θα μπορούσα να είχα οποιαδήποτε άλλη στάση στα γεγονότα! Σας ευχαριστώ για τη στήριξη».

Συνεπώς, το επεισόδιο που θα προβληθεί το Σάββατο (23/05, 22:00) θα είναι το τελευταίο που θα τη δει το κοινό.