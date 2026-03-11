Χρήστος Φερεντίνος: Τι απαντά στα αρνητικά σχόλια για την πασχαλινή διαφήμιση με την Καραβάτου

Ο Χρήστος Φερεντίνος, μιλώντας στην κάμερα του Happy Day, απάντησε στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε εξαιτίας της πασχαλινής διαφήμισης με την Κατερίνα Καραβάτου.

Ο Χρήστος Φερεντίνος απάντησε, μιλώντας στην κάμερα του Happy Day, στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε ο ίδιος, αλλά και η Κατερίνα Καραβάτου εξαιτίας της πασχαλινής διαφήμισης στην οποία συμμετέχουν φέτος με τον παρουσιαστή να ξεκαθαρίζει είναι απλά μια παρωδία σκηνής από ξένη ταινία.

