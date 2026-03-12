Τι λες καταραμένε; - Όταν η Μαρία Κίτσου έπαθε «Γιάγκο Δράκο» σε παρωδία της Λάμψης που μάλλον δεν είδαμε

Όταν η Μαρία Κίτσου έπαθε «Γιάγκο Δράκο» σε απολαυστική παρωδία της Λάμψης που είχε παίξει στην εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Στην Αγκαλιά του Φάνη» και μάλλον μας ξέφυγε.

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος επιστρέφει απόψε Πέμπτη (12/3) με νέο επεισόδιο του «Στην Αγκαλιά του Φάνη» και καλεσμένους τους Εβελίνα Παπούλια - Νίκο Βουρλιώτη, αλλά πρώτα εμείς θα γυρίσουμε τον χρόνο μερικές εβδομάδες πίσω όταν στο πλατό της εκπομπής φιλοξενήθηκε η Μαρία Κίτσου.

Εκτός από τη συνέντευξη που έδωσε η αγαπημένη ηθοποιός στον Φάνη Λαμπρόπουλο, εκείνος θέλησε να δείξει στο τηλεοπτικό κοινό και μια μοναδική ικανότητα της Μαρίας Κίτσου: να αλλάζει διάθεση από τη μια στιγμή στην άλλη.

