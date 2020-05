Αλλάζει ώρα το «Just The 2 Of Us»

Το «Just The 2 Of Us» θα συνεχίζει να προβάλλεται τα Σάββατα, αλλά σε νέα ώρα.

Από τις 23 Μαΐου, ο διαγωνισμός τραγουδιού θα αρχίσει στις 22:00, και όχι στις 21:00, όπως γινόταν μέχρι πρότινος.

Έντεκα ζευγάρια, από τα 14 που είχαν ξεκινήσει, συνεχίζουν δυναμικά και για ακόμα μια φορά θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, για να παραμείνουν στο παιχνίδι.

Ο Νίκος Κοκλώνης, παρέα με την Βίκυ Κάβουρα, θα καλωσορίσουν το κοινό σε νέο επεισόδιο, ενώ η κριτική επιτροπή (Βίκυ Σταυροπούλου, Σταμάτης Φασουλής, Δέσποινα Βανδή, Μαρία Μπακοδήμου) αναμένεται για ακόμα μια φορά να τραβήξει το ενδιαφέρον, με όσα θα πει.