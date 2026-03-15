Επέλαση Σεφερλή στην πρεμιέρα του στο Mega και άνετη πρωτιά

Σάρωσε στην τηλεθέαση ο Μάρκος Σεφερλής που έκανε πρεμιέρα στην prime time του Mega. Τι έκαναν όσοι βρέθηκαν απέναντί του.

Η είσοδος του Μάρκου Σεφερλή στη βραδινή ζώνη υψηλής τηλεθέασης του Σαββάτου 14 Μαρτίου του Μega (prime time) όχι απλά χάρισε πρωτιά στον σταθμό αλλά υπερτέρησε κατά κράτος όλων των υπόλοιπων τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Nielsen το «Markos By Night» με πρώτη προβολή της παράστασης «Notis η επιστροφή» σημείωσε διπλή πρωτιά καταγράφοντας 19,7% στο σύνολο του κοινού και ακόμη υψηλότερα 25,3% στο δυναμικό κοινό 18 – 54. Σε ικανοποιητικό διψήφιο ακολούθησε ο «Εκατομμυριούχος» του ΑΝΤ1 με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

