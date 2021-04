Ανδρέας Μικρούτσικος μαινόμενος κατά Ελευθερίας Ελευθερίου: «Τί να πω εγώ τώρα γι΄αυτή την κοπέλα...»

Κάθε Πέμπτη ο Ανδρέας Μικρούτσικος δίνει το παρών στην εκπομπή Ευτυχείτε για να σχολιάσει τα όσα συνέβησαν στο Survivor στο επεισόδιο της αποχώρησης και στη σημερινή εκπομπή είχε να πει πολλά καυστικά και για τον αποχωρήσαντα Αλέξη Παππά, αλλά και για τα όσα έγραψε η Ελευθερία Ελευθερίου σε story της λίγο μετά την αποχώρηση του φίλου της από το Survivor.

Η Ελευθερία έγραφε στο story της με δηκτικό τρόπο για τον Τζέιμς και τον Μπάρτζη ότι «Δύο μήνες τώρα είχανε την εμμονή να σε διώξουν και το κατάφεραν. Κρίμα που τους έδωσες τη χαρά να πανηγυρίσουν. You play fair and you play hard».

Ειδικά η τελεευταία φράση της, που σημαίνει «παίζεις δίκαια, παίζεις σκληρά», προκάλεσε την έκρηξη του πάνελ, με τον Γκουντάρα να αναφέρει ότι η Ελευθερία είναι αυτή που «είχε πει στον Παππά "τελείωσε τους" όταν αποχώρησε και μετά έκανε πως δε θυμάται».

«Υποκριτικός ο λόγος του Παππά, έφυγε η τοξικότητα από το Survivor»

Στη συνέχεια, ο Αντρέας Μικρούτσικος, με ακόμα πιο θυμωμένο ύφος ανέφερε: «Τι να πω για ένα κορίτσι που ο Παππάς της είπε "μου την έπεσες για να σε περνάω" και αντί να χαίρεται που ο Τζέιμς την υπερασπίστηκε, βρίζει τον Τζέιμς και υπερασπίζεται αυτόν. Τι να πω δηλαδή..; Αν πω κάτι, θα φύγω με το κεφάλι κάτω και τα πόδια ψηλά. Ε, όχι! Ξαφνικά δεχόμαστε το οτιδήποτε και μας πειράζει γιατί ο ζαχαροπλάστης έβγαλε ένα βούκινο»;

Και δεν έμεινε μόνο εκεί ο γνώστης των ριάλιτι, αλλά σχολίασε και τις ανεδαφικές ατάκες του Παππά: «Και λίγα έκαναν στην αποχώρηση. Ένας λόγος που πίστευα ότι γυρνάνε τρεις αποχωρήσεις, είναι ότι περίμενα να πεταχτούν πάνω, να πούνε, να δείξουν...Δηλαδή τέτοιο πολιτισμό σε αποχώρηση, δεν τον περίμενα. Αποχώρησε η τοξικότητα κι από τις δύο ομάδες. Υποκριτικός ο λόγος του Παππά. Τι θα μας πει τώρα; Αν δεν πει 10 Τζέιμς το δευτερόλεπτο, χρειάζεται χάπια».

Πηγή: Reader.gr