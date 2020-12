Οι τρεις φάσεις που θα γίνουν τα εμβόλια: Ποιοι και πως θα κάνουν τα εμβόλια

Οι βασικές αρχές του επιχειρησιακού σχεδίου εμβολιασμών είναι η υγειονομική ασφάλεια, η ηθική και η ακεραιότητα, η διαφάνεια, η χρηστή διαχείριση, ο συντονισμός και η συνεργασία και τέλος η εγρήγορση, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα.

Σύμφωνα με το σχέδιο στην πρώτη φάση θα εμβολιαστούν οι υγειονομικοί και το προσωπικό κοινωνικών υπηρεσιών, οι διαμένοντες και το προσωπικό οίκων ευγηρίας, οι διαμένοντες, ασθενείς και το προσωπικό δομών φροντίδας χρόνιων πασχόντων και κέντρων αποκατάστασης και το προσωπικό προτεραιότητας για κρίσιμες λειτουργίες της κυβέρνησης. Στην δεύτερη φάση θα εμβολιαστούν τα άτομα 70 ετών και άνω (ανεξαρτήτως ιστορικού νοσημάτων).

Θα υπάρξει επίσης περαιτέρω προτεραιοποίηση: 'Ατομα ηλικίας 85 ετών και άνω, άτομα ηλικίας 80 ετών και άνω, άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω, άτομα ηλικίας 70 ετών και άνω, ασθενείς με νοσήματα που συνιστούν πολύ υψηλό κίνδυνο για νόσηση με covid-19 ανεξαρτήτως ηλικίας, προσωπικό προτεραιότητας για κρίσιμες λειτουργίες του κράτους, άτομα 60 έως 69 ετών (ανεξαρτήτως ιστορικού νοσημάτων), ασθενείς 18 έως 59 ετών με νοσήματα που συνιστούν υψηλό κίνδυνο για νόσηση με covid-19.

Στην τρίτη φάση θα εμβολιαστούν άτομα 18 ετών και άνω χωρίς υποκείμενα νοσήματα.

Από τον Ιανουάριο 2021, ο πολίτης μπορεί να προγραμματίσει το ραντεβού του για εμβολιασμό, με τους παρακάτω τρόπους:

Κατόπιν σύνδεσης με στοιχεία TAXIS στην ιστοσελίδα .

Επιβεβαιώνοντας το προτεινόμενο ραντεβού μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) στον 5-ψήφιο κωδικό αποκλειστικής χρήσης (13034).

Για τους Πολίτες, που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα τεχνολογικά μέσα, με επίσκεψη στα ΚΕΠ ή φαρμακεία.

Ο πολίτης θα λαμβάνει τον μοναδικό κωδικό-αριθμό ραντεβού, καθώς και το QR Code, ανάλογα με τον τρόπο που προγραμμάτισε το ραντεβού. Σημειώνεται ότι μέσω της εφαρμογής των ραντεβού προγραμματίζεται ταυτόχρονα και ο επαναληπτικός εμβολιασμός.

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου έχει προδιαγραφεί η ολοκληρωμένη διαδικασία Διαχείρισης Εμβολίων και Εμβολιασμού, ξεκινώντας από την παραλαβή των εμβολίων από τις Παραγωγούς Εταιρείες, την αποθήκευση των εμβολίων στα Κέντρα Αποθήκευσης, τη διανομή και αποθήκευση των εμβολίων στα Κέντρα Εμβολιασμού και τη διενέργεια των εμβολιασμών.

