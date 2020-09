Μια σεισμική δόνηση 4,2 Ρίχτερ σύμφωνα με τον Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών ταρακούνησε τα ξημερώματα (6:00) της Παρασκευής αρκετές περιοχές.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 5 χλμ και το επίκεντρο 26 χλμ. νότια - νοτιοδυτικά της Θήβας. Ο σεισμός είχε μεγάλη διάρκεια κι έγινε αισθητός και στην Αττική.

M4.2 #earthquake (#σεισμός) strikes 51 km W of #Athens (#Greece) 15 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/O4XFYaNVYj

— EMSC (@LastQuake) September 11, 2020