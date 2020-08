Νέα τουρκική πρόκληση: Δύο μαχητικά παρενόχλησαν ελληνικά F-16 που συνόδευαν το αμερικανικό βομβαρδιστικό Β-52

Δύο ζεύγη ελληνικών μαχητικών αναγνώρισαν, αναχαίτισαν και εξεδίωξαν από το FIR Αθηνών τα τουρκικά μαχητικά.

Οργισμένη ήταν η αντίδραση του ΓΕΕΘΑ, που σε ανακοίνωσή του έκανε λόγο για προκλητική, αντιδεοντολογική και αντισυμμαχική συμπεριφορά.

Two Turkish F-16s and two KC-135R aircraft supported a US B-52 aircraft. In-flight refuelling was provided and our F-16 aircraft escorted the B-52 deep into the international airspace over the Aegean Sea.https://t.co/Xw7f0fDdKf pic.twitter.com/FN34vRrZvp

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 29, 2020