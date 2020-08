Η Αθήνα απαντά με αντι-NAVTEX στην παράνομη Navtex της Άγκυρας

Mε αντι - Navtex που εκδόθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, η Αθήνα έρχεται να ακυρώσει τη Navtex που εξέδωσε το πρωί της Πέμπτης η Τουρκία και μέσω της οποίας παρατείνεται η παρουσία του τουρκικού ερευνητικού σκάφους Oruc Reis έως την 1η Σεπτεμβρίου. Η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί πάγια τακτική της Ελλάδας, όταν η Άγκυρα εκδίδει Navtex.

Συγκεκριμένα, με αναγγελία που εξέδωσε ο σταθμός Ηρακλείου της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού σημειώνεται από τη μία πως η τουρκική Navtex έχει εκδοθεί σε περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας (σε περιοχή που έχουν αρμοδιότητα οι σταθμοί της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας) και από την άλλη πως αναφέρεται σε παράνομη και μη εγκεκριμένη δραστηριότητα που επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

H αναγγελία του σταθμού Ηρακλείου στα αγγλικά:

ZCZC HA79

271150 AUG 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 502/20

SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA54-1085/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA54-1085/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 012059 UTC SEP 20.

NNNN