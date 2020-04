Χαμός για μία σακούλα με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στο Πόρτο Χέλι (vid)

Ένας μικρός χαμός έγινε στο ξενοδοχείο Γαλαξίας, όπου είναι σε καραντίνα μετανάστες, όταν έκανε την εμφάνισή του το κλιμάκιο που μετέφερε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.

Στο βίντεο που δημοσιεύει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, δεκάδες άνθρωποι είναι ο ένας πάνω στον άλλον, προκειμένου να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα.

Άνδρες, γυναίκες με μωρά στην αγκαλιά και παιδιά, στην μάχη για να εξασφαλίσουν μία σακούλα.

VIDEO: Migrants, who have been quarantined in a Greek hotel after a COVID-19 outbreak, rush to get aid supplies pic.twitter.com/rutuN1UTOV

