Εντυπωσιακό video: Έλληνες και Τούρκοι με το δάχτυλο στη σκανδάλη σε απόσταση 10 μέτρων (vid)

Ένα απίστευτο video-ντοκουμέντο κυκλοφόρησε στο Twitter και δείχνει, με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο, πόσο τεταμένη είναι η κατάσταση στον Έβρο.

Στο video, όπως μπορείτε να δείτε, που έχει τραβηχτεί από την τουρκική πλευρά, εμφανίζονται Έλληνες και Τούρκοι άνδρες των Ειδικών Δυνάμεων να περιφρουρούν τα σύνορά τους, με το χέρι στη σκανδάλη, σε απόσταση 10 μέτρων μάξιμουμ!

Βλέπουμε, επίσης, ένα τουρκικό τεθωρακισμένο και ένα αυτοκίνητο της ελληνικής αστυνομίας.

Δείτε το εντυπωσιακό video:

#Turkey's show of force at #Greece border has begun with special forces facing off Greek soldiers across the fence and patrolling the border line.

What could go wrong? pic.twitter.com/CDkwKvYBbG

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) March 6, 2020