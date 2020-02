Μετανάστες φτάνουν με ταξί στον Έβρο και περνούν ανενόχλητοι στην Ελλάδα (vids)

Με κάθε τρόπο φτάνουν στον Έβρο μετανάστες.

Ακόμη και με... ταξί!

Σε ένα χαρακτηριστικό βίντεο, που ανέβασε στην ιστοσελίδα της η τουρκική Hurriyet, και είναι από τη χθεσινή, πρώτη μέρα του χάους στα σύνορα, περίπου 50 άνθρωποι, Σύροι και Αφγανοί στην πλειοψηφία τους, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, έφτασαν με ταξί από την Κωνσταντινούπολη στο χωριό Ντοϊράν και από εκεί διέσχισαν τον Έβρο με βάρκες και πάτησαν ανενόχλητοι στην Ελλάδα.

Το παρακάτω video, δε, είναι σημερινό...

VIDEO: Yet more ‘pitiful Syrian refugees’ being ferried by taxi to the Greek border to appear on the ‘news’ bulletins of #CNN, #BBC, and #MSNBC. pic.twitter.com/ROkaL905ep #Turkey #Turkiye #EU #Greece #stoltenberg #NATO #germany #Merkel #Macron #Syria #Idlib #Erdogan

— Sam Pye (@freddie1999) February 29, 2020