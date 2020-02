Χάος στον Έβρο: Έφοδος των μεταναστών για να σπάσουν το μπλόκο των αστυνομικών (pics & vids)

Είναι αδιανόητη αυτή την ώρα η κατάσταση στις Καστανιές Έβρου. Και το χειρότερο όλων είναι πως δεν δείχνει να εξομαλύνεται. Το αντίθετο.

Πριν από λίγη ώρα, δεκάδες μετανάστες επιχείρησαν έφοδο, φωνάζοντας και συνθήματα, προκειμένου να σπάσουν το μπλόκο και να περάσουν τα σύνορα, με την αστυνομία να κάνει χρήση χημικών.

Στο παρακάτω, συγκλονιστικό video, ακούγονται εκρήξεις και κραυγές...

Happening now in Kastanies #Evros where hundreds of migrants and refugees are trapped between Greece and Turkey, after Ankara stopped border controls and allowed -if not actively pushed- them there to pressure Europe. Greek police deter any crossing attempt with tear gas pic.twitter.com/M78yuSBNqQ — Giorgos Christides (@g_christides) February 28, 2020

Όλα αυτά, δε, συμβαίνουν, ενώ ολοένα και περισσότεροι μετανάστες φτάνουν στα σύνορα, όπου επικρατούν και δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς βρέχει καταρρακτωδώς.

Man in video claims that Turkey has opened its borders to Europe for refugees and even provides buses to transport them there. If true, this is to manufacture a new refugee crisis to pressure Europe to support Turkey's new war in Syria. pic.twitter.com/O2yVeX3Na7 — Ellie Shakiba (@Ellie_Shakiba) February 28, 2020

Την ίδια στιγμή, φαίνεται πως επιβεβαιώνεται και με το παραπάνω ότι βανάκια-λεωφορεία φέρνουν μετανάστες στα σύνορα!

«Ο Ερντογάν μας βάζει σε λεωφορεία», δηλώνουν οι ίδιοι οι πρόσφυγες, που στοιβάζονται στην Τουρκία για μια θέση, η οποία, όπως ευελπιστούν, θα τους οδηγήσει στην Ελλάδα και μετέπειτα στην Ευρώπη.

The #Turkish authorities have provided them to transport those wishing to take refuge in #Europe to border villages with #Greece .. The #Syrians are flocking to the free buses in #Istanbul towards the #European dream . pic.twitter.com/4fE3j8KWZG — سلمان الشمري(@shammariQQ) February 28, 2020

Εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες συνωστίζονται από τα ξημερώματα στη λεωφόρο Βατάν της Κωνσταντινούπολης και περιμένουν τη σειρά τους για να ανέβουν σε κάποιο λεωφορείο, το οποίο θα τους οδηγήσει, σε πρώτη φάση, στην Αδριανούπολη.

Photos for Syrian refugees trying to get on the buses to leave to Europe from Istanbul.

That came after Turkish government decided to open the borders with EU due to the killing of 35 Turkish soldiers by Russia in #Idlib pic.twitter.com/TPBqAjD67c — Asaad Hanna (@AsaadHannaa) February 28, 2020

Στη συνέχεια, με τα πόδια, κατευθύνονται στα τουρκικά φυλάκια και από εκεί έως την ελληνική συνοριακή γραμμή.