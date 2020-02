Βρέθηκαν πλάκες με «κατάρες» σε αρχαίο πηγάδι της Αθήνας (pics)

Στις μικρές πλάκες βρέθηκαν χαραγμένες κατάρες και «επικλήσεις στους θεούς του κάτω κόσμου».

Συνολικά, στο πηγάδι του Κεραμεικού, κύρια πηγή υδροδότησης της αρχαίας Αθήνας, βρέθηκαν, όπως αναφέρει η The Sun, 30 τέτοιες πλάκες.

Το πρόσωπο που «παρήγγειλε» την κατάρα δεν αναφέρεται ποτέ με το όνομά του, παρά μόνο ο «δέκτης» της, εξηγεί ο Δρ Τζούτα Στρόστσεκ, του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στην Αθήνα.

Η πρώτη εκσκαφή στο πηγάδι έγινε το 2016 και οι αρχαιολόγοι είχαν βρει πλήθος αντικειμένων, μεταξύ των οποίων κύπελλα, δοχεία ανάμειξης κρασιού, πήλινα κεριά, κατσαρόλες, νομίσματα και ένα ξύλινο κουτί.

Η πιο εντυπωσιακή ανακάλυψη όμως ήταν οι 30 πλάκες με τις κατάρες, όλες φτιαγμένες από μόλυβδο, που θα δηλητηρίαζε το νερό.

Οι «σκοτεινές τέχνες» δεν ήταν αποδεκτές στην αρχαία Αθήνα και απαγορευόταν να γράψει κανείς ξόρκια στους τάφους. Αυτό σημαίνει ότι όποιος ήθελε να επικαλεστεί κάποια κατάρα θα έπρεπε να βρει άλλες μεθόδους, και μία από αυτές ήταν, όπως εξηγεί ο καθηγητής Στρόστσεκ, να πετάξει μία καταραμένη πλάκα μέσα σε ένα πηγάδι.

«Το νερό, και ειδικότερα το πόσιμο, ήταν ιερό», δήλωσε ο Στρόστσεκ στη Haaretz. «Στην ελληνική θρησκεία, το νερό το προστάτευαν νύμφες που γίνονταν πολύ εχθρικές όταν κάποιος δεν αντιμετώπιζε με σεβασμό το νερό τους. Για να κάνουν τις νύμφες χαρούμενες, οι άνθρωποι συχνά πέταγαν “δώρα” στο νερό. Εκείνη την εποχή πίστευαν ότι το νερό προσέφερε πρόσβαση στον κάτω κόσμο. Και όταν “έριχναν μια κατάρα στο πηγάδι ενεργοποιούνταν”».

Οι αρχαιολόγοι λένε ότι υπήρχαν τέσσερις κύριοι λόγοι για μια κατάρα: για να κερδίσει μια μήνυση, για επιτυχία στις επιχειρήσεις, για νίκη σε αθλητικούς αγώνες και για το αιώνιο ζήτημα αγάπης και μίσους!

