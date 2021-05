Βρέθηκε νεκρός στο… πόδι δεινόσαυρου, καθώς προσπαθούσε να πιάσει το κινητό του

Απίστευτη τραγωδία για έναν άντρα στην Ισπανία και δη σε μια πόλη κοντά στη Βαρκελώνη, όταν λίγες ώρες μετά τη δήλωση εξαφάνισής του από την οικογένειά του, βρέθηκε μέσα σε ένα άγαλμα δεινοσαύρου. Φαίνεται πως υπάρχει κάποια σχέση με εγκληματική ενέργεια, παρά με ένα τραγικό παιχνίδι της μοίρας.

Ένας άντρας μαζί με το παιδί του, παρατήρησαν κάτι περίεργο στο άγαλμα και κάλεσαν την αστυνομία, η οποία όταν έφτασε στη Σάντα Κολόμα ντε Γκραμενέτ, μια πόλη κοντά στη Βαρκελώνη, αντίκρισαν το τραγικό αυτό γεγονός.

Μια εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας δήλωσε ότι ο θάνατος του 39χρονου δεν φαίνεται να είναι αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας: «Εντοπίσαμε το σώμα ενός άνδρα μέσα στο πόδι του δεινόσαυρου. Ο θάνατος προήλθε από ατύχημα, δεν υπήρχαν σημάδια βίας. Το πρόσωπο μπήκε μέσα στο πόδι του αγάλματος και εγκλωβίστηκε εκεί. Μοιάζει σαν να προσπαθούσε να πιάσει το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο του είχε πέσει. Φαίνεται ότι μπήκε στο άγαλμα και μετά αδυνατούσε να βγει».

“Missing man found dead inside Spanish dinosaur statue” sounds like the start of a TV detective episode. Or CSI: Barcelona.

— Bat Country - Don't Blame Us! (@JackLint1984) May 24, 2021