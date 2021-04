Πρωτότυπη διαμαρτυρία: Στέλνουν εσώρουχα στον Γάλλο Πρωθυπουργό, Ζαν Καστέξ (pics)

Κατά την διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού οι κλάδοι που έχουν πληγεί και θεωρούν οτι αδικούνται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, έχουν επιλέξει διάφορους παραδοσιακούς και μη, τρόπους, προκειμένου να ακουστεί η φωνή τους.

Το είδαμε άλλωστε και εδώ στην χώρα μας, όταν οι επιχειρηματίες της εστίασης, συγκέντρωσαν τα κλειδιά των καταστημάτων τους για να τα παραδώσουν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στην Γαλλία αποφάσισαν και εκεί να σκεφτούν out of the box, βρίσκοντας όμως διαφορετικό και η αλήθεια είναι κάπως πρωτότυπο τρόπο για να εκφράσουν την δυσαρέσκειά τους προς τους κυβερνητικούς χειρισμούς.

Η διαμαρτυρία

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί, τα μικρά καταστήματα που πουλάνε εσώρουχα, δεν έχουν συμπεριληφθεί στην λίστα αυτών που μπορούν να ανοίξουν. Αντιθέτως ανθοπωλεία, βιβλιοπωλεία, κομμωτήρια, ακόμη και δισκοπωλεία, έχουν κριθεί ως αναγκαία για τους πολίτες, όχι όμως αυτά που πουλάνε εσώρουχα.

Έτσι, η ομάδα Action Culottée που αποτελείται κυρίως από τέτοιες επιχειρήσεις αποφάσισε να αντιδράσει. Άρχισαν λοιπόν της μέλη της, να στέλνουν επιστολές διαμαρτυρίας προς τον Πρωθυπουργό, Ζαν Καστέξ, τις οποίες συνόδευε ένα από τα εσώρουχα που πουλάνε.

« Θα βρεις με αυτήν την επιστολή ένα στοιχείο της καθημερινής ζωής που θεωρείται μη ουσιώδες από την κυβέρνησή σου ».

». «Δεν είναι θέμα υγιεινής και προστασίας;»

Ανέφεραν μεταξύ άλλων κάποια από τα μηνύματα που θα λάβει ο κ. Καστέξ το επόμενο διάστημα.

