Το «Poison» του Alice Cooper έγινε νανούρισμα για μωρά (vid)

Ποιος θα το πίστευε ότι η μουσική του Alice Cooper θα γινόταν νανούρισμα για βρέφη. Με τίτλο «Lullaby Versions Of Alice Cooper» το άλμπουμ αποτελείται από ορχηστρικές μελωδίες των μεγάλων επιτυχιών του 73χρονου Αμερικανού τραγουδιστή.

Στο άλμπουμ εκτός από το «Poison» περιλαμβάνονται ακόμα τα «School’s Out» και «Under My Wheels». Κυκλοφόρησε σε συνεργασία με την «Twinkle Twinkle Little Rock Star», την εταιρεία που δημιουργεί «υπέροχες εκδόσεις νανουρισμάτων αγαπημένων καλλιτεχνών» της ποπ, ροκ και μέταλ μέσω του Roma Music Group, μουσική που είναι κατάλληλη όχι μόνο για μωρά, αλλά και για ενήλικες που κάνουν γιόγκα ή επιζητούν χαλάρωση.

Αυτό δεν είναι το πρώτο εγχείρημα της συγκεκριμένης δισκογραφικής εταιρείας. Μεταξύ άλλων έχει μετατρέψει σε νανουρίσματα τραγούδια των Adele, The Beatles, Lady Gaga και Metallica. Την «Twinkle Twinkle Little Rock Star» έχουν ιδρύσει δύο βετεράνοι της μουσικής βιομηχανίας που έχουν θέσει την ποιότητα των συγκεκριμένων ηχογραφήσεων ως κορυφαία προτεραιότητά τους.

