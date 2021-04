Τραγωδία στην Αίγυπτο: Εκτροχιασμός τρένου με νεκρούς και τραυματίες (pics & vids)

Ενενήντα-επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα (18/4) όταν κάποια από τα βαγόνια ενός τρένου εκτροχιάστηκαν στην επαρχία της Αιγύπτου Καλιούμπια, βόρεια του Καϊρου, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας.

Περισσότερα από 50 ασθενοφόρα έσπευσαν στον τόπο του ατυχήματος και μετέφεραν τους τραυματίες σε τρία νοσοκομεία της επαρχίας, σημειώνει η ανακοίνωση.

Ορισμένα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι υπάρχουν νεκροί.

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 200 τραυματίστηκαν τον Μάρτιο από την σύγκρουση δύο τρένων κοντά στην Τάχτα, περίπου 440 χλμ νότια του Καϊρου.

