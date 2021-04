Το CNN δέχτηκε επίθεση από τους διαδηλωτές για τη δολοφονία του Ντόντε Ράιτ (vids)

Για τέταρτη μέρα συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες στη Μινεάπολις για τη δολοφονία του Ντόντε Ράιτ από την αστυνομικό που ήθελε να βγάλει το taser αλλά πυροβόλησε τον Αφροαμερικανό με αποτέλεσμα τον θάνατό του.

Οι εξαγριωμένοι διαδηλωτές «επιτέθηκαν» μάλιστα κατά του συνεργείου του CNN, χωρίς να έχουν καταλάβει οι περισσότεροι τους λόγους. Αρχικά κύκλωσαν το συνεργείο με τον δημοσιογράφο Μιγκέλ Μάρκες και εν συνεχεία κάποιος από πιο μακριά, πέταξε ένα μπουκάλι νερό το οποίο βρήκε στο κεφάλι μέλος του κορυφαίου τηλεοπτικού δικτύου. Έπεσε κάτω και στη συνέχεια τα πνεύματα οξύνθηκαν κάπως, μέχρι το μέλος του CNN να πει, «όλα καλά».

Protesters throw a water bottle at a CNN crew member and hit him square on the head. They mock him when he falls down. pic.twitter.com/cBfRN9DJOj

— Nic Rowan (@NicXTempore) April 15, 2021