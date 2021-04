Ερντογάν: Βλέπει «απειλή πραξικοπήματος» σε επιστολή αποστράτων

Αναταραχή στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις προκάλεσε μία επιστολή 103 απόστρατων ναυάρχων, οι οποίοι κατηγορούν τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για «ισλαμοποίηση» του στρατεύματος.

Βέβαια η αντίδραση της τουρκικής κυβέρνησης ήταν άμεση, αφού εξέδωσε ανακοίνωση κάνοντας λόγο για «απειλή πραξικοπήματος».

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, στις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής, 103 απόστρατοι ναύαρχοι του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσαν μια ανακοίνωση, στην οποία κατηγορούν την τουρκική κυβέρνηση για προσπάθεια αλλαγής της Συνθήκης του Μοντρέ, αλλά και για προσπάθεια «ισλαμοποίησης» των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.

Στην ανακοίνωσή τους οι 103 απόστρατοι αναφέρουν πόσο σημαντική είναι η Συνθήκη του Μοντρέ και πως πρέπει να αποφευχθούν οι ενέργειες αλλαγής της.

Μάλιστα έχουν συμπεριλάβει και προειδοποιητικές προτάσεις, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Η τουρκική δημοκρατία μπορεί να αντιμετωπίσει δύσκολες και επικίνδυνες καταστάσεις».

Η τουρκική κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα, αφού εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι θεωρεί την ανακοίνωση των απόστρατων «απειλή πραξικοπήματος», τονίζοντας, «να ξέρετε τα όριά σας».

Η συνθήκη του Μοντρέ

Η Συνθήκη του Μοντρέ ή Συνθήκη για το καθεστώς των Στενών (Montreux Convention Regarding the Regime of the Turkish Straits), είναι συνθήκη η οποία αφορά στο καθεστώς των Στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων. Η συμφωνία, η οποία υπογράφηκε το 1936, παραχωρεί τον έλεγχο των Στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων στην Τουρκία και ρυθμίζει την στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή.

Η σύμβαση παραχωρεί στη Τουρκία τον πλήρη έλεγχο των Στενών και εγγυάται την ελεύθερη ναυσιπλοΐα από τα μη στρατιωτικά πλοία σε καιρό ειρήνης. Οι όροι της σύμβασης αποτέλεσαν πηγή διαμάχης για χρόνια, κυρίως όσον αφορά τη διέλευση πολεμικών σκαφών της Σοβιετικής Ένωσης από τα Στενά στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Υπογράφηκε στις 20 Ιουλίου 1936 στην ελβετική πόλη Μοντρέ. Τέθηκε σε ισχύ στις 9 Νοεμβρίου, 1936 και καταχωρήθηκε στην Κοινωνία των Εθνών στις 11 Δεκεμβρίου 1936. Eξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα, με ορισμένες τροποποιήσεις.

Πηγή: reader.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ