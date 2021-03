Σε θρίλερ είχε εξελιχθεί η προσπάθεια ευθυγράμμισης του Ever Given, αφού πριν από λίγη ώρα το Reuters μετέδιδε πως το τεράστιο εμπορικό σκάφος μπλόκαρε και πάλι τη Διώρυγα του Σουέζ .

Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν και πάλι στην περιοχή, καθιστούσαν αδύνατη την ευθυγράμμισή του και το τεράστιο πλοίο κόλλησε στα αβαθή.

#BREAKING : Ever Given vessel has swung back into #Suez Canal's banks because of high winds after it had been partially re-floated: Reuters #SuezCrisis #suezcanel pic.twitter.com/W9BpTkycfQ

Ωστόσο, πριν από λίγο, πάλι το Reuters ανέφερε πως τελικά «απελευθερώθηκε».

Η κίνηση στη διώρυγα του Σουέζ έχει αρχίσει να αποκαθίσταται, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Αρχής της Διώρυγας.

#Suez update: The Ever Given ship is finally free and moving. It's heading north from the southern end of the canal to the Great Bitter Lake. https://t.co/djAQFTaixk pic.twitter.com/MTigZhufXJ

— Paul Wallace (@PaulWallace123) March 29, 2021