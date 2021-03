Αίγυπτος: Ανακαλύφθηκε το αρχαιότερο μοναστήρι του κόσμου (vid)

Το θεωρούμενο ως το παλαιότερο μοναστήρι ανακάλυψαν σε ανασκαφές που πραγματοποίησαν στην Όαση της Μπαχαρέια τα μέλη μίας νορβηγο-γαλλικής αρχαιολογικής αποστολής.

Με τοιχογραφίες στα ελληνικά, τα μέλη μίας νορβηγο-γαλλικής αρχαιολογικής αποστολής ανακάλυψαν το θεωρούμενο ως το παλαιότερο μοναστηριακό μνημείο, ίσως όχι μόνον στην Αίγυπτο, αλλά και παγκόσμια.

Πρόκειται για ένα μνημείο που έχει κατασκευαστεί σταδιακά σε ένα χρονικό διάστημα μεταξύ 3ου και 4ου αιώνα μ.Χ. στην περιοχή του «Τελ Γκανούμπ Άσρ Ελ Αγκούζ», 370 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Καΐρου.

Εκεί πραγματοποιούν ανασκαφές ο γαλλικός φορέας Institut Français d'Archéologie Orientale (IFAO) και ο νορβηγικός φορέας ΜF Vitenskapelig Høyskole, Νορβηγία.

The Norwegian French Mission discovered Mud brick buildings dating to the 4th & 7th centuries AD in Bahariya Oasis pic.twitter.com/98odX0Mgj4

Μέχρι τώρα, έχει ήδη ανασκαφεί μία ερημική σκήτη, ένα ερημητήριο που κατασκευάστηκε σε πέντε χρονικές φάσεις, από το πρώτο μισό του τέταρτου αιώνα έως τον έβδομο αιώνα.

Στο κέντρο του χώρου, μία βραχώδης περιοχή, έχει ανακαλυφθεί μια εκκλησία και παρακείμενοι λειτουργικοί χώροι. Επίσης, στον ίδιο χώρο, ανακαλύφθηκαν δύο κελιά, μια τραπεζαρία-κουζίνα και μια αίθουσα και τέσσερα ακόμη δωμάτια, ένα εκ των οποίων ήταν εκκλησία.

