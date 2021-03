Μιανμάρ: Σύμβολο αντίστασης η 19χρονη Angel με τη μπλούζα «Όλα θα πάνε καλά» που σκοτώθηκε από την αστυνομία (pics & vid)

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο Mandalay της Μιανμάρ για την κηδεία της 19χρονης Angel, που με το σύνθημα «Όλα θα πάνε καλά» στο μαύρο μπλουζάκι έγινε σύμβολο της αντίστασης στα δικτατορικά καθεστώτα.

Τα social media έχουν κατακλυστεί από αφιερώματα για την 19χρονη. Η εικόνα της έχει γίνει viral κι έχει αποτυπωθεί σε σκίτσο. Οι χρήστες την αποκαλούν ηρωίδα.

Όσοι παραβρέθηκαν στην κηδεία της τραγούδησαν επαναστατικά τραγούδια και φώναζαν συνθήματα κατά του πραξικοπήματος, σύμφωνα με το Reuters.

Η 19χρονη γνώριζε τους κινδύνους που επιφυλάσσει η συμμετοχή στις διαμαρτυρίες, γι’ αυτό λίγο πριν βγει στους δρόμους είχε γράψει στο Facebook ότι αν πεθάνει θα ήθελε να δοθούν τα όργανά της.

Η Myat Thu, που ήταν μαζί της στη διαμαρτυρία την Τετάρτη, είπε ότι η Angel κλώτσησε έναν σωλήνα νερού, για να μπορούν οι διαδηλωτές να ξεπλένουν τα μάτια τους από τα δακρυγόνα. Ακόμα, προσπάθησε να βοηθήσει διαδηλωτή, όταν η αστυνομία άνοιξε πυρ.

«Μου είπε ‘’Κάθισε κάτω’’ Θα σε χτυπήσουν οι σφαίρες», εξομολογήθηκε στο Reuters. «Φρόντιζε και προστάτευε τους άλλους» πρόσθεσε η φίλη της.

Η αστυνομία στην αρχή πέταξε δακρυγόνα στους διαδηλωτές και στη συνέχεια άρχισε να πυροβολεί με αληθινές σφαίρες, όπως είπε η Myat Thu.

Η Myat Thu είπε ότι η Angel, που είχε για πρώτη φορά δικαίωμα ψήφου στις εκλογές πέρυσι, ήταν ένα «ευτυχισμένο κορίτσι». «Αγαπούσε την οικογένειά της και η οικογένειά της την αγαπούσε πάρα πολύ», είπε. «Δεν είμαστε σε πόλεμο. Δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιούμε αληθινές σφαίρες σε ανθρώπους».

RIP Ma Kyal Sin. One of many shot by the Myanmar military today. I'm so sad & wish that I could do more than paint these pictures. Int'l community don't look away. Keep the pressure on. It is the least we can do for the people of Myanmar. #MilkTeaAlliance #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/FsjfUmYhf1

— Tams Lu (@tamyumkung) March 3, 2021