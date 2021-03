Κέρδισε 182 εκατομμύρια λίρες στο λαχείο, αλλά είχε ξεχάσει να παίξει το δελτίο! (pic)

Η 19χρονη Ρέιτσελ από την Αγγλία τρελάθηκε από τη χαρά της όταν πίστεψε ότι κέρδισε 182 εκατομμύρια λίρες στο Euromillions. Ωστόσο, η τύχη που θα της χάριζε απλόχερα τόσα χρήματα, της γύρισε τελικά την πλάτη, αφού αντιληφθηκε ότι είχε ξεχάσει να παίξει το δελτίο της, στο οποίο επιλέγει πάντα τους ίδιους εφτά αριθμούς.

Η φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο του Μπράιτον ήταν τόσο απορροφημένη από μια εργασία της που ξέχασε να συμμετέχει στην κλήρωση του λαχείου. Έτσι όταν είδε ότι οι αριθμοί της βγήκαν, τηλεφώνησε για να επιβεβαιώσει ότι κέρδισε, όμως της είπαν ότι είχε ξεχάσει να παίξει αυτή την εβδομάδα.

Ο φίλος της έκανε μια ανάρτηση στο twitter όπου εξέφραζε την απογοήτευσή του, ανέβασε και μια φωτογραφία του δελτίου της περασμένης εβδομάδας που είχε παίξει η 19χρονη, με τους ίδιους αριθμούς. «Όταν η φίλη σου αποφασίζει να μην παίξει στο EuroMillons... και όλοι, οι συνήθεις 7 αριθμοί της κληρώνονται».

When your Mrs decides to not play the EuroMillons... and all 7 of her usual numbers come up£182M pic.twitter.com/3iXMo38wQG

