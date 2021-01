Ρωσία: Πάνω από 3000 συλλήψεις στις διαδηλώσεις υπέρ του Ναβάλνι (vid)

Η ρωσική αστυνομία συνέλαβε σήμερα 3.062 άτομα στις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα με αίτημα την απελευθέρωση του επικριτή του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι, ανακοίνωσε η οργάνωση OVD-Info.

Σύμμφωνα με την ίδια πηγή, σε αυτούς περιλαμβάνονται 844 συλληφθέντες στη Μόσχα.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν καταδίκασε σήμερα τις ρωσικές αρχές για την "σκληρή" απάντησή τους στις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη Ρωσία για την απελευθέρωση του επικριτή του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι.

"Οι ΗΠΑ καταδικάζουν την συστηματική χρήση σκληρών μεθόδων εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών και δημοσιογράφων από τις ρωσικές αρχές για δεύτερη συναπτή εβδομάδα", έγραψε ο Μπλίνκεν στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter.

"Ανανεώνουμε την έκκλησή μας προς τη Ρωσία να απελευθερώσει αυτούς που έθεσε υπό κράτηση επειδή εξασκούσαν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους", έγραψε μετά τις συλλήψεις χιλιάδων διαδηλωτών.

Οι διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα σε όλη την χώρα ακολουθούν εκείνες του περασμένου σαββατοκύριακου στο πλαίσιο της εκστρατείας των υποστηρικτών του Ναβάλνι για την απελευθέρωσή του.

Ο Αλεξέι Ναβάλνι συνελήφθη στις 17 Ιανουαρίου κατά την επιστροφή του στη Μόσχα από την Γερμανία όπου ανάρρωνε μετά την δηλητηρίασή του με νευροτοξικό παράγοντα το περασμένο καλοκαίρι. Ο ίδιος κατηγορεί τον πρόεδρο Πούτιν ότι διέταξε την δηλητηρίασή του, αλλά το Κρεμλίνο το διαψεύδει.

Huge police line reported by the Matrosskaya Tishina prison where #Navalny is being held. Journalists are being prevented from reporting, and protesters, who've marched up to the facility, are being rounded up. https://t.co/aRTHZtIqlM

— Ben Tavener (@BenTavener) January 31, 2021