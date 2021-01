Ακόμα ένα όπλο προστίθεται από σήμερα στην μάχη ενάντια στον κορονοϊό.

Μέχρι στιγμής είχαμε το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech, ενώ από σήμερα άναψε το... πράσινο φως και για αυτό της Moderna.

Ο Ευρωπαϊκής Οργανισμός Φαρμάκων συνεδρίασε την Τετάρτη και ενέκρινε την χρησιμοποίησή του.

EMA has recommended granting a conditional marketing authorisation for COVID-19 Vaccine Moderna to prevent #COVID19 in people from 18 years of age: https://t.co/l9KMZlx7wa pic.twitter.com/BdvXanjOHN

Την είδηση αυτή, σχολίασε η Ούρσουλα φο ντερ Λέιεν, γράφοντας στο Twitter: «Καλά νέα στην προσπάθειά μας να φέρουμε περισσότερα εμβόλια στους ευρωπαίους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Φαρμάκων αξιολόγησε οτι το εμβόλιο της Moderna είναι ασφαλές και αποτελεσματικό. Τώρα εργαζόμαστε με πλήρη ταχύτητα για να το εγκρίνουμε και να το διαθέσουμε στην Ε.Ε».

Good news for our efforts to bring more #COVID19 vaccines to Europeans!

@EMA_News assessed that the @moderna_tx vaccine is safe & effective.

Now we are working at full speed to approve it & make it available in the EU.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 6, 2021