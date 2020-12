Αντιδράσεις για το tweet «κάψτε τις θερμίδες των Χριστουγέννων»

Οι υπεύθυνοι γυναικείου περιοδικού για θέματα υγείας αναγκάστηκαν να απολογηθούν μετά το tweet που καλούσε τις αναγνώστριες να «κάψουν τις θερμίδες των Χριστουγέννων».

Στον λογαριασμό του περιοδικού Women's Fitness Magazine στο Twitter δημοσιεύθηκε το περασμένο Σάββατο: «Βγαίνετε για τρέξιμο, περίπατο ή ποδήλατο σήμερα; Είναι μια υπέροχη μέρα για να κάψετε τις θερμίδες των Χριστουγέννων... δημοσιεύστε τις φωτογραφίες σας εδώ!».

Ωστόσο η προσπάθεια να κληθούν οι αναγνώστριες να κοινοποιήσουν φωτογραφίες, στις οποίες εμφανίζονται να αθλούνται απέτυχε και χρήστες του Twitter άρχισαν να επικρίνουν το περιοδικό για το Tweet.

Are you getting out for a run, walk or cycle today? It’s a great day to burn off those Christmas calories… post your pics here! pic.twitter.com/aG7vQIp9nu

— Women's Fitness mag (@WomensFitnessuk) December 27, 2020