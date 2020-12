Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν άθικτο αρχαίο «φαστφουντάδικο» στην Πομπηία (pics)

Απίστευτο εύρημα στην Πομπηία, με τους αρχαιολόγους να φέρνουν στο «φως» ένα μαγαζί ζεστού φαγητού και ποτών, που λειτουργούσε ως αρχαίο «φαστφουντάδικο» για τους περαστικούς της ρωμαϊκής πόλης!

Το μαγαζί θάφτηκε -και αυτό- ύστερα από την έκρηξη του Βεζούβιου, στις 24 Αυγούστου του 79 μ.Χ.

Πρόκειται για ένα θερμοπωλείο (termopolium), όπως λέγεται και ανακαλύφθηκε στη Regio V του αρχαιολογικού χώρου, που δεν έχει ανοίξει ακόμα για το κοινό, και αποκαλύφθηκε το Σάββατο. Σε κάποια από τα σκεύη από τερακότα ανακαλύφθηκαν υπολείμματα φαγητού ηλικίας περίπου 2.000 ετών! Το μπροστινό τμήμα του ταμείου ήταν διακοσμημένο με χρωματιστές τοιχογραφίες, κάποιες με ζώα, από τα οποία προέρχονταν τα γεύματα που προσφέρονταν, όπως κοτόπουλα και πάπιες.

«Είναι ασυνήθιστο εύρημα. Είναι η πρώτη φορά που ανασκάπτουμε ένα ολόκληρο θερμοπωλείο», είπε ο Μάσιμο Οσάνα, διευθυντής του αρχαιολογικού πάρκου της Πομπηίας.

Pompeii, the latest discovery: the ancient street food shop comes back to lighthttps://t.co/FbrR84dQFS pic.twitter.com/Ef1f1tuC4I

— Domenico (@AvatarDomy) December 26, 2020