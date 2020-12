Γαμπρός ανακάλυψε την ημέρα του γάμου του πως κέρδισε σχεδόν 11.000 ευρώ σε στοίχημα (pic)

Η ημέρα του γάμου λέγεται πως είναι η πιο ευτυχισμένη στην ζωή ενός ανθρώπου.

Ωστόσο στην περίπτωση Richard Purcell, δεν ξέρουμε αν ήταν η πιο ευτυχισμένη μέρα, αλλά σίγουρα ήταν πιο τυχερή.

Ο λόγος; Εκείνη την ημέρα ανακάλυψε πως κέρδισε σε στοίχημα 10.000 λίρες (περίπου 11.000 ευρώ).

Καθόλου άσχημα για ένα ξεκίνημα, αφού πλέον θα είχε μια νέα ζωή ως παντρεμένος…

He forgot he had put it on...https://t.co/YvxumWhiGn

— LADbible (@ladbible) December 22, 2020