Απίστευτο: Στην Ολλανδία φτιάχνουν υποβρύχιο μουσείο γύρω από ναυάγιο 271 ετών (pics)

Τα νέα της σχέδια για ένα υποβρύχιο μουσείο στην Ολλανδία παρουσίασε η ολλανδική αρχιτεκτονική εταιρεία ZJA.

Το μουσείο θα κατασκευαστεί γύρω από ένα πλοίο ηλικίας 271 ετών που βυθίστηκε στα ανοικτά των ακτών του Χέιστινγκς, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Με το πρότζεκτ Docking the Amsterdam, το ναυαγισμένο πλοίο θα αποκατασταθεί και θα μετεγκατασταθεί χωρίς να ανασυρθεί ποτέ έξω από το νερό.

Στη συνέχεια, το μουσείο θα κατασκευαστεί γύρω από μια γυάλινη δεξαμενή, που θα περικλείει το ναυάγιο και θα επιτρέπει στους επισκέπτες να παρατηρούν το βυθισμένο πλοίο μήκους 40 μέτρων από πολλά σημεία θέασης.

Το πλοίο του Άμστερνταμ κατασκευάστηκε τον 18ο αιώνα από την Ολλανδική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών. Το 1749, το φορτηγό πλοίο επέστρεφε από το παρθενικό του ταξίδι από την Ασία, όταν μια καταστροφική καταιγίδα ανάγκασε τον καπετάνιο να το κατευθύνει κοντά στην ακτή της πόλης Χέιστινγκς.

Παρόλο που τα μέρη του πλοίου έχουν καταστραφεί, το κύτος και το περιεχόμενο παραμένουν άθικτα. Το μουσείο ανέλαβε να προστατεύσει ό,τι έχει απομείνει από οποιαδήποτε περαιτέρω διάβρωση. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τους εσωτερικούς χώρους του μουσείου δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί. Ο στόχος του πρότζεκτ είναι να διαδοθεί η ολλανδική ναυτική ιστορία.

«Η επίσκεψη σε αυτόν τον χώρο είναι σαν να μπαίνετε σε ένα θέατρο που παρουσιάζει έρευνα σε εξέλιξη και εμπλέκει το κοινό στις ανακαλύψεις, των δυτών και των ερευνητών μέσα στο ναυάγιο» σύμφωνα με την περιγραφή του πρότζεκτ.

