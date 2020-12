Ανακοίνωση: Στις 27-29/12 ξεκινάει ο εμβολιασμός στην Ελλάδα

Η μέρα που η Ευρώπη θα αρχίσει να βγαίνει από το μαύρο τούνελ του κορονοϊού, ορίστηκε και επίσημα.

Στις 27 Δεκεμβρίου ξεκινάει ο εμβολιασμός υπό τον όρο οτι αυτό της Pfizer θα λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Υγείας...

Αυτό τουλάχιστον τόνισε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάϊεν με ένα μήνυμά της στο Twitter, το οποίο ανέφερε...

«Στις 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί σε όλη την ΕΕ», έγραψε η πρόεδρος της ευρωπαϊκής επιτροπής.

It's Europe's moment.

On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.

We protect our citizens together. We are #StrongerTogether#EUvaccinationdays pic.twitter.com/6VxDumysBL

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2020