Μια 26χρονη μήνυσε τον σύντροφό της επειδή δεν της έκανε πρόταση γάμου μετά από 8 χρόνια σχέσης

Η 26χρονη Gertrude Ngoma από τη Ζάμπια μήνυσε τον 28χρονο φίλο της Herbert Salaliki, επειδή είχαν σχέση 8 χρόνια και δεν της έκανε πρόταση γάμου.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο άνδρας αυτός είναι και ο πατέρας του παιδιού της. Ωστόσο, όπως φαίνεται η κοπέλα αγανάκτησε περιμένοντας την πρόταση που ποτέ δεν ήρθε.

Έτσι αποφάσισε να πάρει δραστικά μέτρα, κάνοντάς του μήνυση, επειδή της είχε τάξει πως θα την παντρευτεί, αλλά ποτέ δεν ήρθε η πρόταση και φυσικά ούτε και ο γάμος.

Μάλιστα, η 26χρονη ζήτησε από το δικαστήριο να τον αναγκάσει να αποφασίσει τι θα κάνει στο μέλλον. «Ποτέ δεν ήταν σοβαρός, γι' αυτό έφτασα στο δικαστήριο. Αξίζω να γνωρίζω αν έχουμε μέλλον», είπε η ενάγουσα.

Βέβαια, στην ιστορία υπάρχει και μια μικρή, αλλά καθόλου ασήμαντη (συνήθως), λεπτομέρεια: η κοπέλα ανακάλυψε πως εκείνος έστελνε μηνύματα σε μια άλλη.

Should have put a ring on it! Woman, 26, takes her boyfriend to COURT for not marrying her https://t.co/g3aRWgelnn

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 10, 2020