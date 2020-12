Βρήκε μια κούκλα «τσιμεντωμένη» στο νέο της σπίτι και τη συμβουλεύουν να μετακομίσει (pics)

Εντάξει. Δεν ξέρουμε αν είναι... υπερβολικό να μετακομίσεις για αυτόν τον λόγο, αλλά, ελάτε τώρα. Κάντε το εικόνα να συμβαίνει σε εσάς.

Μια γυναίκα κατέβηκε στο υπόγειο του νέου της σπιτιού και εκεί αντίκρισε, «τσιμεντωμένη», μια παιδική κούκλα. Αν αυτό δεν είναι σκηνικό από ταινία τρόμου, δεν ξέρουμε τι είναι.

Η ιστορία της γυναίκας έγινε γνωστή, μάλιστα, όταν η αδερφή της πόσταρε τις ανατριχιαστικές φωτογραφίες στο Twitter.

My sister moved into a new house and found this in the wall of her basement pic.twitter.com/37cHIxQmvN

— The Only Living Dead Girl in New York (@missjellinsky) December 2, 2020