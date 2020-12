Ανακαλύφθηκε το γηραιότερο τροπικό ψάρι του κόσμου: Έχει «ζήσει» τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο (pics)

Μια 81χρονη πέρκα -ένας είδος της τέλος πάντων- ανακάλυψαν οι επιστήμονες ανοιχτά των ακτών της Δυτικής Αυστραλίας. Και πρόκειται, σύμφωνα με τους ερευνητές, για το γηραιότερο τροπικό ψάρι στον κόσμο, καθώς γεννήθηκε το 1939! Έχει «ζήσει», δηλαδή, τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και ποιος ξέρει, αν ως... πιτσιρίκι κολυμπούσε λίγο πιο βόρεια, τότε ενδέχεται να βίωσε από πρώτο χέρι τις σκληρές μάχες Αμερικανών και Ιαπώνων στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Το ψάρι ανήκει στην οικογένεια των «λουτιανιδών», οικογένεια στην οποία ανήκει και η μεσογειακή πέρκα -με την οποία, βέβαια, δεν μοιάζει καθόλου, αλλά για τη διευκόλυνση τη δική μας, αλλά και τη δική σας, θα το λέμε πέρκα. Το όνομά του στα αγγλικά, πάντως, είναι midnight snapper και η επιστημονική του ονομασία Macolor macularis. Η πέρκα της Μεσογείου λέγεται Perca fluviatilis, έτσι, για να μαθαίνουμε και τίποτα χρήσιμο.

Η ανακάλυψη του ψαριού, όπως αναφέρει το CNN, δεν έγινε τυχαία, αλλά ανακαλύφθηκε στα πλαίσια στοχευμένης έρευνας από βιολόγους της περιοχής, οι οποίοι θέλησαν να ελέγξουν τον πληθυσμό και τις συνθήκες διαβίωσης των ψαριών του κοραλλιογενούς υφάλου, τα οποία δεν αποτελούν συνήθως στόχο των ψαράδων.

