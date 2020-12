Ξήλωσαν τον μονόλιθο και «φύτεψαν» σταυρό: «Δεν θέλουμε παράνομους εξωγήινους» (vid)

Όπως είναι ήδη γνωστό, στην έρημο της Γιούτα κοντά στο Σολτ Λέικ Σίτι εντοπίστηκε από ελικόπτερο μια τριγωνική μεταλλική κατασκευή που παρέπεμπε σε μονόλιθο. Μόλις το γεγονός γνωστοποιήθηκε, τέσσερις άνδρες το ξήλωσαν και το εξαφάνισαν,

Χθες όμως, ένας ακόμα μονόλιθος από ατσάλι με ύψος τριών εντοπίστηκε σε περιοχή της Καλιφόρνια. Δεν πέρασαν παρά λίγες ώρες, μέχρις ότου να έχει κι αυτός την ίδια τύχη με τον προηγούμενο.

Ομάδα τεσσάρων ανδρών τον «ξήλωσαν» και τον έριξαν στο έδαφος, βάζοντας στη θέση του έναν ξύλινο σταυρό. Κατά τη διάρκεια της... αποκαθήλωσης του μονόλιθου, φώναζαν ρυθμικά «Ο Χριστός είναι βασιλιάς!».

«Ο Χριστός είναι βασιλιάς σε αυτήν τη χώρα. Δεν θέλουμε παράνομους εξωγήινους από το Μεξικό, ή το μακρινό διάστημα, οπότε ας καταρρίψουμε αυτόν τον μονόλιθο», συνέχισε ένας από αυτούς.

Στην πλατφόρμα DLive, ένας χρήστης με το όνομα «CultureWarCriminal» ανέβασε βίντεο τις πρώτες πρωινές ώρες χθες και οι άνδρες έφτασαν με αυτοκίνητο στην τοποθεσία του μονόλιθου, στην Καλιφόρνια, και άκουγαν πατριωτικά τραγούδια κατά τη διαδρομή τους.

