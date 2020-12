Η στιγμή που κύμα παρασύρει ποδηλάτη κοντά σε αυτοκινητόδρομο (vid)

Ένας ποδηλάτης στο Σικάγο μετατράπηκε σε… σέρφερ όταν τον παρέσυρε ένα κύμα.

Το βίντεο που τραβήχτηκε από το ABC7 στο Σικάγο τη Δευτέρα το πρωί έδειχνε τα κύματα να χτυπούν την ακτογραμμή του Lakefront Trail της πόλης, το οποίο διασχίζει τη λίμνη Μίτσιγκαν και το πολυσύχναστο Lake Shore Drive.

Ωστόσο, κάποια στιγμή εμφανίζεται ένας ποδηλάτης, ο οποίος ήταν πολύ κοντά στον αυτοκινητόδρομο και ξαφνικά τον παρέσυρε το κύμα.

This is very dangerous. Waves crashing onto bike path can push you into the lake. Thankfully this person okay. #lakemichigan #chicago #waves pic.twitter.com/7N1bGyEXyG

— Larry Mowry (@LarryABC7) November 30, 2020