Αδιανόητες εικόνες: Έως και 14 ώρες περίμεναν στην ουρά για να φάνε μπέργκερ, πιάστηκαν μέχρι και στα χέρια! (vids)

Απίστευτες εικόνες στο Κολοράντο των ΗΠΑ.

Στις 20 Νοεμβρίου, το άνοιγμα δύο εστιατορίων της αλυσίδας γρήγορου φαγητού «In-N-Out» (τα πρώτα στην πολιτεία) προκάλεσε παροξυσμό, με δεκάδες ανθρώπους να δημιουργούν εν μέσω πανδημίας μια τεράστια ουρά, με την αναμονή να φτάνει έως και τις 14 ώρες!

Ένα βίντεο, που κοινοποιήθηκε στο Twitter, δείχνει μια ατελείωτη ουρά αυτοκινήτων να έχει σχηματιστεί έξω από το ένα εστιατόριο.

So an In-N-Out opened up in Colorado today....we heard the line was a 12 hour wait pic.twitter.com/2VWFGOs2oO

Αντίστοιχες εικόνες και στο δεύτερο εστιατόριο της αλυσίδας, όπου η τοπική αστυνομία παρενέβη, ζητώντας από τους ανθρώπους να είναι υπομονετικοί ή να φάνε αλλού, αφού ορισμένοι έχασαν την ψυχραιμία τους και πιάστηκαν στα χέρια!

Here is what a 12-hour wait for In-N-Out in Aurora looks like from Copter 4.

A few things:

1. You never actually see the start of the line

2. There's a line to wait in a group of about 50 cars waiting to get BACK in the line (watch white SUV at :26)@CBSDenver #inNOut pic.twitter.com/6eWK8tVV8C

— Ryan Greene (@RyanCBS4) November 20, 2020