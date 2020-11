Μαραθώνια επιχείρηση διάσωσης ελέφαντα από πηγάδι (vid)

Μια γιγαντιαία επιχείρηση διάσωσης έπρεπε να οργανώσει μια ομάδα δασοκόμων στο κρατίδιο Ταμίλ Ναντού της Ινδίας, προκειμένου να απεγκλωβίσουν έναν θηλυκό ελέφαντα από ένα πηγάδι.

Το σημείο ήταν καλυμμένο με θάμνους και δεν υπήρχε περίφραξη, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο της τοπικής αρχής δασοκομίας.

Το ζώο είναι νεαρής ηλικίας, έχει βάρος περίπου τρεις τόνους, αλλά εντοπίστηκε σε καλή κατάσταση και πλέον χαίρει άκρας υγείας.

A sub-adult elephant fell into a dried up farm well at Yelagundur near Panchapalli village in Dharmapuri district. The elephant is struck at 50-feet now, the rescue work is underway. @IndianExpress pic.twitter.com/GaF6W4X6Oz

— Janardhan Koushik (@koushiktweets) November 19, 2020