Τέλος ο πόλεμος Αζερμπαϊτζάν-Αρμενίας μετά από υπογραφή συμφωνίας (pic)

Τέλος ο πόλεμος στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ μετά από υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα σε Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν και Ρωσία.

Η ανακοίνωσε ήρθε από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ και αναφέρει πως υπεγράφη η συμφωνία από τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ, τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν και τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η συμφωνία προβλέπει πλήρη κατάπαυση του πυρός και τερματισμό όλων των εχθροπραξιών στην περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν χαρακτήρισε «οδυνηρή» τη συμφωνία για να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη στον θύλακα Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Τέλος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις λοιπόν μετά από 6 εβδομάδες πολέμου μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν.

Armenia, Azerbaijan and Russia sign peace deal to end fighting in Nagorno-Karabakh https://t.co/BCaFSgnHXV

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) November 10, 2020