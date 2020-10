Επιβάτης με μάσκα «Τραμπ» την κατέβασε για να φάει φιστίκια και τον πέταξαν έξω από το αεροπλάνο (vids)

Ένας άντρας απομακρύνθηκε από πτήση της American Southwest Airlines, αφού κατέβασε τη μάσκα για τον κορονοϊό, που έγραφε πάνω «Τραμπ», για να φάει ένα σνακ πριν την απογείωση.

Το όλο σκηνικό κατέγραψε μία επιβάτης, που καθόταν ακριβώς δίπλα.

Όπως μπορείτε να δείτε, υπήρξε ένταση στο αεροσκάφος, καθώς αυτό επρόκειτο να αναχωρήσει από την πύλη του αεροδρομίου.

Τα πλάνα, που κυκλοφόρησαν ευρέως στο διαδίκτυο, δείχνουν έναν αεροσυνοδό να λέει στον επιβάτη να σταματήσει να τρώει φιστίκια και να φορέσει ξανά τη μάσκα του.

«Τι θα κάνεις;», ακούγεται να ρωτάει ο άνδρας στο βίντεο, καθώς το μέλος του πληρώματος τού δείχνει την έξοδο και του ζητά να φύγει από το αεροπλάνο.

Part 2.

Man kicked off of @SouthwestAir flight for lowering Trump mask to eat nuts. pic.twitter.com/QV7IW0CNLy

— SV News (@SVNewsAlerts) October 13, 2020