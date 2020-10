Δημοσίευμα των New York Times αναφέρει πως ο Ντόναλντ Τραμπ «φλέρταρε» με την ιδέα να εμφανιστεί με μπλουζάκι του Superman κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ήθελε να δείξει ότι ήταν υπερήρωας όταν έφυγε από το νοσοκομείο μετά από την θεραπεία του για τον κορονοϊό.

Συγκεκριμένα, οι New York Times αναφέρουν ότι ενώ βρισκόταν στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed εξέφρασε την επιθυμία του να κάνει ένα… κόλπο κατά την έξοδό του και να παρομοιαστεί με τον Superman.

Το εν λόγω ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Τραμπ πρότεινε σε αρκετά τηλεφωνήματα με αξιωματούχους να εμφανιστεί αρχικά εύθραυστος και στη συνέχεια να αποκαλύψει κάτω απ’ το πουκάμισό του, ανοίγοντας τα κουμπιά, το σήμα του υπερήρωα ως ένδειξη της υπερδύναμής του και της νίκης του κατά της covid-19.

Όπως είναι φυσικό, μετά από αυτό το δημοσίευμα έγινε… «πάρτι» στο Twitter.

One idea Trump considered while still at Walter Reed was wearing a Superman T-shirt under his dress shirt as he left the hospital.@maggieNYT https://t.co/msKt8t66Hy pic.twitter.com/xOyUOkb7oh

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) October 10, 2020